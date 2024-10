Obertura d’inscripcions per als estudis virtuals i la formació continuada a l’UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) obrirà el pròxim dilluns, 4 de novembre, el període de preinscripció per als estudiants de nou ingrés que desitgin començar els seus estudis virtuals el segon semestre del curs acadèmic 2024-2025. Aquesta oportunitat permetrà als estudiants inscriure’s en una àmplia varietat de programes formatius, amb opcions tant de caràcter universitari com de formació continuada.

Els estudis virtuals amb matrícula oberta inclouen diversos bàtxelors i màsters, pensats per a oferir una formació completa i adaptada a les necessitats del mercat laboral actual. Entre les opcions disponibles destaquen:

Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i Administració

Bàtxelors en Administració d’empreses, Comunicació, Dret, Humanitats, Informàtica i Llengua catalana

Dobles bàtxelors en Administració d’empreses i Dret, i en Informàtica i Administració d’empreses

Màster en Dret, que inclou pràctiques presencials

A més, de cara al 2025, l’UdA oferirà un postgrau especialitzat en Dret andorrà i cursos virtuals amb temàtiques específiques del Principat que es poden cursar de forma individual.

L’UdA també obre el període de matrícula per a formacions presencials d’extensió universitària. Aquesta oferta inclou cursos com la preparació per a l’accés a la jurisdicció, formació en voluntariat internacional i cursos de llengües. A més, es proposen altres formacions presencials de curta durada per a aquells interessats en adquirir noves habilitats o aprofundir en àrees concretes.

Els interessats tenen fins al 31 de gener de 2025 per formalitzar la seva preinscripció a través del formulari disponible al web oficial de la Universitat d’Andorra, uda.ad.