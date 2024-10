Previsió d'entrada de més de 43.500 vehicles a Andorra per Tots Sants

El Departament de Mobilitat preveu l'entrada de 43.522 vehicles per la festivitat de Tots Sants. Es calcula que arribaran fins a 23.956 turismes per la frontera hispanoandorrana, mentre que s'espera que fins a 19.566 accedeixin al país per la frontera francoandorrana. Enguany, la festivitat cau en divendres, fet que permetrà a moltes persones gaudir d'un cap de setmana llarg de tres dies. Com és habitual en altres anys, des de Mobilitat es recomana evitar circular durant les hores de màxima afluència de trànsit, especialment les tardes de dijous i els matins de divendres i dissabte.

Amb la voluntat de contribuir a una circulació fluida a l'entrada del Principat, s'activarà un dispositiu especial de trànsit a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria. Aquest operatiu estarà en funcionament els matins de divendres 1 i dissabte 2 de novembre.

A més, es recorda que a partir d’aquest 1 de novembre són obligatoris els equipaments especials per a la conducció. Això implica que els vehicles han d’estar preparats amb pneumàtics d’hivern o bé portar cadenes o altres accessoris similars, per a fer front a possibles condicions de neu o gel a la carretera. Aquesta obligació s'estén fins al 15 de maig.