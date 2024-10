Montaner presenta una queixa formal contra la fiscal per desacreditar la proposta de llei

El Grup Parlamentari Andorra Endavant ha presentat una queixa formal davant el Consell Superior de la Justícia contra la fiscal adjunta Patrícia Silvestre, acusant-la d'incomplir el Codi Ètic de Conducta Judicial. La denúncia es basa en presumptes declaracions despectives que la fiscal hauria fet durant un procés judicial en relació amb una proposta de llei del CBD presentada per Andorra Endavant, i que, segons el partit, mostren una manca de respecte cap al procés legislatiu andorrà.

Segons el document de queixa, durant l'audiència, la fiscal Silvestre va referir-se a la proposta de llei del partit com una “còpia barata” de la legislació francesa, una expressió que ha generat malestar en el si d'Andorra Endavant. “Aquest tipus de comentaris no només són irrespectuosos, sinó que posen en qüestió la integritat i l’esforç dels nostres representants per crear una legislació adequada a la realitat andorrana,” ha afirmat Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari.

Andorra Endavant sosté que les declaracions de la fiscal Silvestre no són un simple comentari, sinó que representen una vulneració dels principis d’imparcialitat i neutralitat exigits als membres del Ministeri Fiscal. “Quan una fiscal adjunta es refereix d’aquesta manera a la proposta d’un grup parlamentari, es crea un precedent perillós que pot afectar la confiança ciutadana en la independència del sistema judicial,” ha afegit Montaner.

La queixa també inclou crítiques al paper de la fiscal en qüestions relacionades amb el Raonador del Ciutadà. Durant el procés, la fiscal Silvestre hauria qüestionat la decisió d’aquest òrgan d’intervenir per demanar una regulació sobre el CBD amb l’objectiu de reduir la inseguretat jurídica en aquest àmbit. “El paper del Raonador del Ciutadà és fonamental per defensar els drets de la ciutadania. Qualsevol atac contra aquesta institució és, en certa mesura, un atac contra els mateixos drets que protegeix,” destaca la queixa presentada.