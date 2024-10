Aprovats gairebé 5.000 permisos d'immigració per la temporada hivernal

Govern ha donat llum verda avui a un total de 4.995 autoritzacions d'immigració per la quota de temporada d'hivern, suposant aquestes un 9,38% menys que les que es van aprovar el curs anterior, les quals van ser 5.512 i se'n va acabar consumint 4.942, tal com ha fet saber avui el ministre portaveu, Guillem Casal. Una roda de premsa posterior al Consell de Ministres que ha deixat la dada exacta de quotes especials per a la temporada hivernal, traslladades aquest dimecres per la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, i que, per a aquesta ocasió, s'ha tingut en compte "la previsió de necessitats de les empreses del Principat i els permisos utilitzats durant la passada temporada", les quals, com ja s'ha citat, han sigut un 89,7% del total.

A més, Casal també ha estipulat que aquesta xifra de permisos concertats per la present temporada es podrà ampliar, si es troba necessari, en un 30%, arribant així a un màxim de 6.494 llicències. Pel que fa a la repartició de cada sector, el ministre portaveu ha especificat que 2.845 autoritzacions corresponen al sector hoteler; altres 1.030 als treballadors a les pistes d'esquí; 490 pels empleats dels diferents establiments hotelers de les pistes; 75 destinades a les agències de viatges; 445 als comerços en general, i, finalment, 110 per al sector de la neteja.

En darrer lloc, el ministre portaveu ha apuntalat que el termini per presentar les sol·licituds, coincidint aquest amb la publicació posterior al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), s'allargarà fins al pròxim 31 de març de l'any vinent, podent-se presentar les autoritzacions no més tard del 4 de maig del 2025.

Negativa de l'Executiu a les hores extra en altres sectors

Responent a una de les preguntes, Casal ha determinat que Govern ha pres la decisió de declinar, almenys de moment, la proposta que els temporers puguin fer hores extres de les estipulades per llei, les quals són de, com a molt, 50 hores a la setmana. Així, el ministre ha detallat a la prensa que el fet que "no hi hagi mecanismes normatius que prevegin un control de les mateixes" fa molt complicat poder tirar endavant la petició que va posar sobre la taula la Confederació Empresarial Andorana (CEA) i que ja va avançar la ministre Molné que havia estat un tema de debat parlamentari la setmana passada.

D'altra banda, i sabent que el projecte de Llei de pressupost d'immigració ja es troba en tràmit parlamentari (amb una modificació ja estipulada), la possibilitat que a través d'una esmena es pugui figurar un control per calcular i comptabilitzar les hores addicionals "quedarà a decisió dels grups parlamentaris", tal com ha revelat el portaveu de Govern, qui ha ratificat que a hores d'ara no li consta que hi hagi cap comunicació al respecte.