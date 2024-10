L'Inter fitxa a Roberto Torres, un exprimera amb l'Osasuna.

L'Inter d'Escaldes acaba d'anunciar el fixatge estrella del curs: Roberto Torres. El mig centre ofensiu, de 35 anys, arriba lliure després d'un pas per la lliga iraniana amb el Foolad i el Gol Gohar Sirjan, tot i que si destaca per alguna cosa és per ser un dels màxims exponents de l'Osasuna, on va jugar durant 11 anys: 353 partits entre Primera i Segona Divisió, 60 gols i 55 assistències.