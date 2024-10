L'estada de Tots Sants de la FAN compta amb el suport de l'olímpica Berta Ferreras

L'equip de natació artística de la Federació Andorrana de Natació (FAN) suma talent olímpic amb la presència de Berta Ferreras, nedadora olímpica als Jocs de Tòquio del 2020, durant l'estada que la federació està duent a terme per a les vacances de Tots Sants. L'esportista, dues vegades medallista mundial i fins en set ocasions en campionats d'Europa, estarà avui i demà ajudant, físicament i psicològicament, a les vuit esportistes convocades: Zoe Palau, Jasmine Serrano, Mariona Casas, Aran Van den Eerenbeemt, Renata Sánchez, Lara Gomes, Ona Vinós i Cèlia Gayoso, totes del Club Natació Sincronitzada Serradells.

Ferreras, germana de l'entrenadora de l'equip júnior d'artística, Estel Ferreras, ha estat donant suport aquest dimecres i ho continuarà fent dijous per acabar de dissenyar les rutines que Andorra durà a terme en els Jocs dels Petits Estats. En aquest sentit, Berta Ferreras ha destacat que "amb les noies treballarem la tècnica i acabarem de tancar les coreografies i una mica la preparació que tenen aquesta temporada, vull poder ajudar-les a afrontar aquests reptes", afegint que "són molt treballadores i estan molt receptives. Crec que la base andorrana és bona i hi ha un bon potencial". L'esportista olímpica és també psicòloga, i durant l'estada es durà a terme treball en matèria de preparació psicològica per a les convocades.

Per la seva banda, Estel Ferreras ha remarcat que "aquesta setmana hem aprofitat per entrenar cinc hores diàries i hem deixat muntades les rutines que presentarem als Petits Estats". Cal destacar que de cara als Jocs, la FAN presentarà un solo tècnic, un solo lliure, un duo tècnic i un duo lliure.