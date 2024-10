L'EEBE U16 entrenarà la tècnica durant 10 dies a Itàlia

L'equip EEBE U16 està format per Carreras com a responsable, a més dels tècnics Josep Miquel Martin 'Xita' i Àxel Esteve; i els esquiadors Àlex Comellas, Max Black, Arnau Escabrós, Alexandre Areny, Max Figueredo, Quim Llort, Èric Guimerà, Guillem Rous, Andy Ambor, Marc Visa, Roc Vila, Aleran Mitjana, Manel Romo, Carlota Comellas, Anna Ramentol, Jana Ferrer, Júlia Capdevila i Vicky Gallerani.

Al llarg d'aquest temps a casa, els EEBE U16 també han estat complint amb el seu compromís escolar. Ara, posen el punt de mira a Val Senales per avançar en la progressió ja viscuda a l'estada a Sud-amèrica. "Ara veurem quina assimilació han tingut dels conceptes tècnics que vam treballar a Xile", ha explicat Carreras, qui ha anunciat que és aquí quan es començarà a treballar "amb el crono per buscar ja la velocitat". Al país sud-americà van treballar molts fonaments tècnics, repeticions i treball postural, però a Itàlia "ens centrarem a buscar aquesta velocitat contra el crono en les disciplines tècniques".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació