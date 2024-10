Talls al trànsit arran d'una esllavissada a l'N-145

Una esllavissada de roques a les valls de Valira ha obligat a tallar el trànsit en ambdós sentits durant la tarda fins que la calçada ha estat completament neta, segons han informat els Bombers de Catalunya a aquest mitjà de comunicació. Inicialment, el servei de rescat s’ha desplaçat fins al punt quilomètric 2,5 arran d’una col·lisió entre tres vehicles en sentit sud, amb l’avís de l’accident registrat a les 17.52 hores.

En arribar al lloc dels fets, les dues dotacions de bombers mobilitzades han constatat la presència de dos vehicles més accidentats a causa de l’esllavissada. Segons els Bombers, no s’ha registrat cap ferit en cap dels incidents, i apunten que la primera col·lisió podria haver estat provocada per una frenada brusca en trobar-se amb les pedres a la via. D’altra banda, fonts oficials han assenyalat que les tasques de neteja realitzades pels bombers han durat poc més de 30 minuts, finalitzant al voltant de les 18.30 hores.

Actualment, el trànsit en aquest tram de la xarxa viària que connecta Andorra amb Catalunya presenta retencions de fins a dos quilòmetres de vehicles acumulats.