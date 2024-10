La primera trobada oficial entre Espot i Illa tindrà lloc a Barcelona el 6 de novembre

El cap de Govern, Xavier Espot, mantindrà la seva primera reunió formal amb el recentment electe president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el pròxim 6 de novembre al Palau de la institució catalana. Una trobada que, tal com ha avançat avui el ministre portaveu, Guillem Casal, vindrà per "tractar la cooperació transfronterera entre els dos territoris veïns i donar continuïtat així als treballs fets en el marc dels diferents grups temàtics creats per afrontar els reptes comuns a banda i banda de la frontera", ha concretat.

Així, després que el passat 10 d'agost Illa sortís elegit com a nou mandatari de Catalunya, es reprendran a Barcelona unes relacions al més alt nivell amb el Principat, les quals van quedar aturades a l'última trobada entre el Cap de Govern i l'antecessor al capdavant de la Generalitat, Pere Aragonés, el passat setembre del 2023. Val a dir que, un any més tard, Espot va poder saludar i presentar-se davant el nou mandatari català a l'acte de nomenament del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, el mes passat a la Catedral de la Seu d'Urgell. De manera que Barcelona es prepara, en una setmana, per la visita que efectuarà oficialment el cap de Govern.

Espot respondrà als ciutadans el pròxim 4 de desembre

La reunió del Consell de Ministres també ha formalitzat i agenciat una nova edició del programa 'El cap de Govern respon', la qual s'emetrà en directe el pròxim 4 de desembre a les 21.15 hores a través d'Andorra Televisió i del canal de YouTube de l'Executiu. Un espai que permet a tota la ciutadania adreçar, de manera directa i lliure, les seves propostes, inquietuds i reflexions al cap de Govern i que el mandatari contestarà de manera esglaonada i dividida per temes i de forma agrupada, si s'escau.

Cal informar que la duració del programa serà d'aproximadament una hora, i qualsevol interessat en fer arribar la seva qüestió o dubte ho haurà de fer a través del web www.visc.ad entre el 15 i 24 de novembre, on trobarà un apartat específic per escriure la seva demanda. Un cop es tanqui el període esmentat, serà Visura Ciutadana qui escollirà i determinarà les preguntes que es faran arribar definitivament al mandatari i que tindran la seva resposta el dia de l'emissió del programa.