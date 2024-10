Un any després d'una mobilització i un clam històric

El 31 d’octubre de 2023 es compleix un any de la primera gran manifestació per la crisi de l’habitatge a Andorra, una mobilització ciutadana històrica que va marcar l’inici d’un moviment per reclamar mesures urgents i efectives davant l’escalada de preus i la manca d’accés a habitatges assequibles. Malgrat l’esperança generada fa un any, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i la Coordinadora per un Habitatge Digne consideren que la situació no ha fet més que empitjorar i que el Govern no ha estat capaç de revertir el problema.

En declaracions a EL PERIÒDIC, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ha estat contundent en valorar l’últim any com a "una oportunitat perduda". “No s'ha millorat res. Es va anunciar una Llei Òmnibus que no ha donat resultat. Al contrari, els pisos continuen pujant, cada vegada són més cars”, lamenta Ubach. Des del seu punt de vista, l’estratègia de l’Executiu de traspassar la responsabilitat als propietaris i als llogaters en lloc d’impulsar polítiques socials fortes “és una mostra clara de la falta d’implicació per resoldre un dels problemes més greus del país”.

La Llei Òmnibus, presentada com una mesura per pal·liar la crisi, no ha tingut cap efecte positiu, segons Ubach. El dirigent sindical assenyala que el text no conté mecanismes reals per fixar un preu màxim del lloguer ni mesures per garantir un accés just a l’habitatge. "Si no es posa un límit als preus de lloguer, no s’augmentarà res. Els pisos estan pels núvols i només qui pot permetre’s pagar 1.200 euros o més pot viure amb una mínima dignitat", afirma.

Les dades reflecteixen que el problema de l’habitatge és ja un problema estructural, especialment greu per a les famílies amb salaris baixos i per als joves que no poden emancipar-se. En aquest sentit, Ubach denuncia que l’inacció del Govern ha propiciat un entorn on l’especulació immobiliària és omnipresent. “Els propietaris que lloguen a preus raonables són una minoria; en canvi, qui especula amb els preus continua sense cap mena de control o sanció”, conclou.

Des de la Coordinadora per un Habitatge Digne, els seus portaveus expliquen que la mobilització no ha cessat al llarg d’aquest any, amb manifestacions el novembre i desembre de l’any passat i múltiples accions per mantenir la problemàtica en l’agenda política i mediàtica. “Estem molt contents del creixement i enfortiment de la Coordinadora”, expliquen, tot ressaltant que “una plataforma que ningú s’esperava que aguantés tant ha aconseguit un suport que creix dia a dia”. Aquesta organització ha canalitzat el descontentament social en accions i propostes concretes, incloent-hi la demanda d’un registre de la propietat, la regulació d’habitatges turístics i el control de la inversió estrangera en immobles. “Hem creat grups de treball específics i animem a la ciutadania a sumar-se a la lluita contra l’especulació, la inacció del Govern i la falta de mesures efectives”, afirmen els portaveus.

Les associacions per l’habitatge avancen que el proper 6 de desembre hi haurà una nova mobilització, coincidint amb el Dia de la Constitució. L’objectiu és fer visible un clam social que es manté viu i que es va iniciar fa un any amb la primera gran manifestació. "Sense un límit als preus de lloguer, el mercat continuarà abusant de la ciutadania. Això ja no és una qüestió política, sinó una necessitat vital per a la gent que viu i treballa a Andorra", declaren des de la Coordinadora.

Ubach també mostra la seva preocupació sobre la ineficàcia del Govern, destacant que “sense accions immediates per frenar l’especulació, Andorra està condemnada a esdevenir un país per a uns pocs”. Aquestes paraules reflecteixen el sentiment d’un sector social creixent que veu en el moviment per l’habitatge una oportunitat per exigir drets bàsics i fer front a un mercat que perceben cada vegada més inaccessible.

Amb aquest escenari, les entitats prohabitatge esperen que la manifestació del proper mes torni a reunir centenars de persones al carrer per pressionar les institucions i fer valer el dret constitucional a un habitatge digne.