Casal advoca que la Llei del Sòl es treballi de manera "conjunta i transversal"

Durant la reunió de cònsols tingut lloc ahir, al marge de les queixes que van quedar patents per part dels comuns per l'actitud del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra, va sorgir la proposta dels mandataris que es creï una comissió 'ad hoc' al Consell General per avaluar els canvis que cal impulsar a la Llei del sòl. Interrogat sobre aquesta demanda, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat avui durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que li consta que aquesta modificació "es treballa des dels diferents grups parlamentaris des de fa temps", però ha precisat que "la voluntat del Govern és treballar-la amb el màxim de suport possible".

Sobre això, ha posat de manifest que l'Executiu ha defensat en diverses ocasions que hi ha "un seguit de lleis que cal treballar de forma transversal i consensuada" i que la del sòl és una de les que conformaria aquest llistat. A més, el ministre portaveu ha matisat que no li corresponia "respondre" pels grups parlamentaris, però que li consta que "ja s'ha fet alguna trobada amb els comuns". Finalment, ha volgut remarcar que per arribar a una entesa en aquest assumpte, cal efectuar primer "una reflexió conjunta sobre el model de país que es desitja".

Pendents els costos de la fuga de gasoil

En un altre ordre, el titular de Medi Ambient també ha informat aquest dimecres que ja s'ha conclòs l'expedient que es va obrir arran del vessament d'hidrocarbur al riu Madriu a conseqüència d'una fuga en el dipòsit de gasoil d'un edifici de la carretera d'Engolasters. Ha especificat, per tant, que el pas següent "és comunicar a la comunitat de veïns les conclusions d'aquest expedient i demanar responsabilitats", un fet que, segons el ministre, "si no s'ha produït ja, es farà de cara els següents dies".

D'altra banda, Casal no ha volgut avançar quin serà el cost econòmic que es reclamarà tant a la comunitat de propietaris com a l'empresa subministradora, a l'haver de fer-se càrrec del cost que ha implicat la neteja del riu i dels mecanismes que s'han utilitzat per agilitzar el procés de separació i retirada de l'hidrocarbur de l'aigua. A aquest efecte, cal recordar que el dipòsit de gasoil de l'edifici tenia la placa de control caducada des de l'any 2017.

De manera que per tal d'afrontar la temporada d'hivern, el ministre ha precisat que la comunitat de veïns haurà de substituir la cisterna que actualment està malmesa per una de nova amb la finalitat que es pugui recarregar i alimentar el sistema de calefacció de l'edifici amb hidrocarbur.