El SAAS arrendarà tres espais a l’edifici Ròdol per un cost de 7.331 euros mensuals

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), en coordinació amb el Govern, ha confirmat l’acord amb la comunitat de veïns de l’edifici Ròdol per establir-hi un nou centre de salut mental ambulatori. Aquest centre, que oferirà serveis especialitzats en salut mental per a pacients d’atenció diària, disposarà d’un accés independent als espais comuns de l’edifici per garantir la privacitat dels pacients i respondre a les preocupacions expressades pels veïns. El flux de pacients estimat és d’aproximadament 25 persones per dia laborable, similar o inferior al d'altres consultes de pediatria, medicina de família o altres especialitats mèdiques ambulatòries.

La ministra de Salut, Helena Mas, en resposta a diverses qüestions plantejades per la consellera general d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha informat que aquesta modificació implicarà “un cost addicional de 50.000 euros, dels quals 25.000 euros seran assumits pel SAAS”. Aquest ajust forma part de les obres d’adequació, que en total ja han superat l’increment inicialment previst de 800.000 euros i han arribat a un pressupost final superior als 1,2 milions d’euros.

LLEGEIX MÉS: Acord del SAAS amb els veïns del Ròdol per impulsar els serveis de salut mental a l'edifici

Pel que fa a les condicions del lloguer, el contracte, signat amb Creand inclou tres espais de l’edifici Ròdol amb un cost mensual de 7.331,68 euros. La superfície arrendada es divideix en 567,52 metres quadrats a la planta -2, amb un lloguer de 5.107,68 euros mensuals; un espai de 163 metres quadrats a la planta 1, amb un lloguer de 1.304 euros; i un altre de 115 metres quadrats a la mateixa planta, per un import de 920 euros. “Aquest import cobreix els requisits d’ubicació propera a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i promou un model d’atenció comunitària més accessible per als pacients i les seves famílies”, ha explicat Mas.

El contracte té una durada inicial de cinc anys, prorrogable anualment, i inclou un període de carència de sis mesos durant els quals no es pagarà el lloguer, per facilitar les obres d’adequació. La titular de Salut ha destacat que “el centre permetrà avançar en la integració dels serveis de salut mental a Andorra”, amb l’objectiu d’evitar desplaçaments innecessaris fora del país i reforçar la proximitat de l’atenció.

Evolució del nombre de pacients i necessitats assistencials

Les dades facilitades pel SAAS reflecteixen un augment sostingut en el nombre de pacients atesos per patologies mentals. A les consultes externes, el nombre total de pacients ha passat de 2.367 l’any 2019 a 3.340 l’any 2023, amb una lleugera reducció estimada per al 2024, que es preveu se situï en 2.974 pacients. En el cas dels menors d’edat, els pacients han passat de 737 l’any 2019 a 988 l’any 2023. D’altra banda, el nombre de pacients internats en centres fora d’Andorra també ha experimentat un increment, passant de 61 persones el 2019 a 77 el 2023. Les dades d’internament de 2024, fins al mes d’agost, indiquen 64 pacients. Pel que fa al cost associat als ingressos a l’estranger, la CASS ha reportat un increment de les despeses, les quals han passat dels 927.302 euros el 2019 a 1.317.187 euros el 2023, amb un cost mitjà per pacient de 1.426 euros mensuals.

Projectes d’atenció mental al Bisbat de la Seu i al Solà d’Enclar

A més del nou centre de salut mental esmentat, Govern està impulsant altres projectes que busquen ampliar i especialitzar els recursos destinats a la salut mental per respondre a les necessitats creixents en aquesta àrea. Entre els projectes destacats es troba la col·laboració amb el Bisbat d’Urgell per adaptar l’edifici de l’antic seminari a la Seu d’Urgell, el qual allotjarà diversos recursos d’atenció mental, o el projecte de les Llars del Solà d’Enclar, el qual constarà de dos programes destinats a persones amb patologies mentals en diferents fases d’evolució.

A més, el ministeri de Salut estudia la creació d’un centre polivalent i rehabilitador per a persones amb patologies mentals cròniques. Aquest centre es projecta amb l’objectiu de facilitar el retorn d’aquells pacients que actualment són atesos fora del país, en centres especialitzats, i de reduir la necessitat de derivacions futures.