Govern defensa perfils polítics a les ambaixades per falta d'experiència diplomàtica

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha detallat els criteris per al nomenament d'ambaixadors en resposta a les qüestions plantejades pel conseller socialdemòcrata Pere Baró. Tor ha explicat que “el Govern, a proposta del ministre d’Afers Exteriors, aprova el nomenament dels ambaixadors del Principat,” i que els nomenaments responen a criteris professionals i personals, adaptats al context i a les necessitats del país.

A causa de la falta de membres del cos diplomàtic que compleixin els requisits d’antiguitat, molts càrrecs d’ambaixador recauen en personalitats de l’esfera política o en funcionaris d’altres ministeris. La ministra ha indicat que “la majoria dels membres del Cos Especial de la Carrera Diplomàtica no han assolit els 22 anys de trajectòria, requisit necessari per ser nomenats com a ambaixadors de carrera,” un fet que obliga el Govern a recórrer a altres perfils per cobrir aquests càrrecs.

La designació de càrrecs s’efectua d’acord amb la Llei 11/2019, la qual permet seleccionar figures polítiques de confiança, funcionaris d’altres ministeris amb una àmplia experiència o membres de la carrera diplomàtica, sempre seguint l’objectiu de garantir que els candidats designats tinguin la capacitat i l'experiència per representar Andorra internacionalment.

Sobre el desenvolupament normatiu derivat de la mateixa Llei 11/2019, Tor ha informat que el Govern ja ha aprovat els reglaments sobre compensacions i mobilitat dels funcionaris diplomàtics. No obstant això, el reglament específic per a la carrera diplomàtica encara es troba en fase de revisió, degut a la seva complexitat. Afers Exteriors preveu presentar un avantprojecte d’aquest reglament durant el primer trimestre del 2025, després de consensuar-lo amb els agents implicats per assegurar “una aplicació coherent i uniforme entre tots els treballadors públics,” ha conclòs la ministra.