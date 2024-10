Detingut un conductor amb una taxa d'alcohol de 2,59 després de xocar contra dos senyals

La Policia va detenir dilluns a la tarda un conductor amb una taxa d’alcoholèmia de 2,59 g/l després que aquest col·lidís amb dues senyals de trànsit a la CG1 i agafés en direcció contrària la rotonda situada a l’altura d’un centre comercial pròxim a la frontera del riu Runer. Segons ha informat la Policia, es tracta d’un home de 44 anys, que va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.

D’altra banda, el mateix dilluns, un altre home de 39 anys també va ser detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,23 g/l.

A més, dimecres al matí, la Policia va detenir una dona de 41 anys a Andorra la Vella per un presumpte delicte contra el patrimoni, arran d’una denúncia per uns fets ocorreguts al setembre, quan presumptament hauria sostret les claus de la víctima i accedit al seu domicili en diverses ocasions per endur-se efectiu, roba i una joia amb un valor superior als 1.500 euros.