Onze policies completen una formació especialitzada en seguiments amb la Guàrdia Civil

Un total d'onze agents de la Unitat de Fronteres i Estrangeria de la Policia han completat recentment una formació especialitzada en vigilàncies i seguiments, impartida per tres membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, una unitat reconeguda pel seu alt nivell i prestigi en la lluita contra el crim organitzat.

El curs ha estat dissenyat a mida de la realitat i les dimensions d’Andorra i s’ha centrat principalment en exercicis pràctics, tant a peu com en vehicle, realitzats en diferents punts del territori. Aquestes pràctiques han permès als agents entrenar-se en escenaris diversos i utilitzar tècniques i equipament per mantenir la discreció. L’objectiu era perfeccionar les capacitats dels agents per adaptar-se a diferents situacions i obtenir resultats òptims en funció de les circumstàncies.

A més de les tècniques de seguiment, la formació ha posat èmfasi en la coordinació i el treball en equip, aspectes considerats clau per a l’eficàcia de les operacions en aquest àmbit.

Aquesta formació, ja impartida en altres ocasions, s’ha realitzat gràcies a la col·laboració continuada entre la Policia d’Andorra i la Guàrdia Civil. L’entrega de diplomes es va celebrar divendres passat a la sala d’actes del despatx central de Policia, on els formadors espanyols van remarcar la professionalitat i qualitat humana dels agents andorrans.

Un agent de la Policia durant la formació.