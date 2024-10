La Coordinadora convoca un acte el 16 de novembre per celebrar un any de la mobilització

La Coordinadora per l'Habitatge ha convocat un acte el proper dijous 16 de novembre per commemorar el primer aniversari de la mobilització històrica en defensa del dret a un habitatge digne. La trobada tindrà lloc a les 18.00 hores a la Sala de Festes de La Llacuna, a Andorra la Vella, i comptarà amb diverses activitats enfocades a valorar l'any de lluita i a reforçar el compromís del moviment amb aquesta causa social.

La jornada començarà amb una benvinguda a les 18.00 hores, seguida d'un balanç de l'any de lluita a les 18.30 hores i de diverses xerrades informatives fins a les 20.00 hores, en què es discutiran els reptes i els avenços assolits en aquest període. Posteriorment, hi haurà un espai de trobada i distensió amb un berenar per als assistents.

Segons ha indicat la Coordinadora, aquest acte té com a objectiu reforçar la seva veu en la reivindicació d'un habitatge digne, assequible i de qualitat per a tothom, i recordar la importància de la mobilització ciutadana en un context en què l'habitatge s'ha convertit en un privilegi inabastable per a molts. La convocatòria del 16 de novembre vol també reconèixer el camí recorregut i demostrar que aquesta lluita continua activa i amb el suport de la ciutadania.