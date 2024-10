Troben el cos sense vida d’un intern a la presó de La Comella

Segons ha confirmat la Policia, l’actuació ha estat motivada pel fet que es tracta d’una mort violenta. Tot i això, no s’han facilitat més detalls sobre el cas, atesa la sensibilitat de la situació. El cas ha estat judicialitzat i es manté sota estricta investigació per part de les autoritats competents.

El cos d’un intern ha estat trobat sense vida ahir a la nit a una cel·la del centre penitenciari de La Comella, segons han confirmat fonts de Govern. Davant la naturalesa dels fets, el Ministeri d’Interior i el departament d’Institucions Penitenciàries han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

Per El Periòdic

