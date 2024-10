Handball School s’uneix a Bel Avenir per fomentar l’esport i la inclusió social a Toliara

Aquesta setmana, Handball School ha arribat a Toliara (Madagascar) per oferir entrenaments intensius d’handbol en col·laboració amb l’ONG Bel Avenir. Durant aquests dies, sis voluntaris de l’associació andorrana impartiran sessions d'aquest esport a més de 400 nens i nenes beneficiaris dels programes de Bel Avenir, així com als membres dels clubs d’handbol locals. Les activitats es duran a terme al Centre Esportiu de Bel Avenir, un espai dedicat a promoure l’esport i el desenvolupament personal de joves en situació de vulnerabilitat.

En el marc d’aquesta col·laboració, Handball School ha fet també una entrega de material esportiu per donar suport a les activitats d’handbol de la comunitat. Aquest material inclou pilotes, equipacions i altres recursos que facilitaran la pràctica de l’esport tant als beneficiaris de Bel Avenir com als clubs d’handbol de Toliara, ajudant a consolidar el projecte esportiu a llarg termini.

CONTINGUT RELACIONAT: Handball School torna a Madagascar per continuar formant joves a Toliara

A més dels entrenaments, l’associació aprofitarà la seva visita per conèixer a fons els projectes educatius i socials que Bel Avenir lidera a la regió. Com a part d’aquest recorregut, els voluntaris visitaran les escoles de les comunitats de Les Salines i Safirs, on l’ONG treballa activament per combatre l’explotació infantil i la prostitució, oferint als joves sense recursos la possibilitat d’un futur millor.

Amb aquest projecte, Handball School i Bel Avenir busquen, a través de l’esport, empoderar els nens i nenes de Toliara, desenvolupant habilitats físiques i valors com el treball en equip, la disciplina i l’esforç. "Aquesta col·laboració representa un esforç conjunt per brindar oportunitats de creixement i protecció als joves de comunitats desafavorides, amb l’objectiu de reforçar les seves opcions de futur i fomentar un entorn segur i positiu", han esmentat des de l'associació.