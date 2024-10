Smörg clou l’Iberian Supercars en tercera posició

El resident J.M. Smörg, amb llicència andorrana, va posar punt final el passat cap de setmana a la temporada d'enguany de l'Iberian Supercars. Va ser a l'Autòdrom Internacional de l'Algarve de Portimão, on el pilot va assolir la cinquena posició per acabar tercer de la classificació general després que la competició passés pel Jarama, Estoril i València.

Com en carreres anteriors, Smörg es va posar al volant del BMW M4 GT4 compartit amb Javier Macías amb l'objectiu de lluitar pel podi. No obstant això, i tal com s'esperava, el Balance of Performance (BoP) va ser desfavorable per als interessos dels vehicles de la marca bavaresa, ja que eren més pesats que els seus rivals. En els primers entrenaments lliures, el resident va marcar un millor temps d'1'56.603 just abans de la sessió de classificació, la qual va estar marcada per algunes gotes de pluja que van complicar molt el rendiment dels pilots. En aquestes condicions de pista lleugerament humida, la qual els corredors van afrontar amb pneumàtics llisos de sec, la parella de Promotion Motorsport va establir temps d'1'59.411 i d'1'57.581 a la Q1 i Q2, respectivament.

Smörg, en una entrevista per aquesta casa: «Cada cursa és el testimoni de l’èxit perquè hi ets, independentment del resultat»

Ja diumenge, en la primera cursa celebrada al matí i amb un sol radiant, Smörg va realitzar el primer relleu abans de cedir el testimoni a Macías, qui va portar el cotxe fins a la línia de meta en cinquena posició. A la segona curs, es va girar la truita i va ser Macías qui va començar la prova en una primera meitat marcada per un fort accident entre dos cotxes que va obligar la sortida del 'safety car'. Després de la parada a boxes per al canvi de pilot, Smörg va repetir resultat i va creuar sota la bandera de quadres en cinquena plaça.

"Ha estat un curs realment disputat amb pilots i equips d’un nivell fantàstic. L'Iberian Supercars és el campionat de referència del sud d'Europa, sense cap mena de dubte, i tot i que els condicionants del BoP no ens han permès plasmar tot el potencial d'un cotxe excel·lent com el BMW M4 GT4, confiem plenament en ell per al futur, ja que va ser guanyador el 2023 en molts campionats", explicava Smörg.

La classificació final

La dupla de Promotion Motorsport va acabar l'Iberian Supercars en tercer lloc amb 107 punts, per sota de la parella formada pels germans André i Miguel Nabais, segona amb 143 punts, i de Keith Gatehouse i Igor Sorokin, vencedors amb 162.

