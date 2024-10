Alerta de consum per defecte en pneumàtics Pirelli de motocicleta

L’Àrea de Comerç, Competència i Consum ha emès una alerta de consum per un defecte de fabricació en determinats models de pneumàtics de motocicleta de la marca Pirelli, que han estat comercialitzats a diversos establiments d'Europa i també a Andorra. En concret, s'han identificat 53 pneumàtics afectats distribuïts en comerços especialitzats del país.

Els models amb possibles problemes de rendiment inclouen els Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next II i Pirelli Scorpion Trail II. Els pneumàtics afectats són els següents:

28032 150/70R18M/CTL 70V Trai2R Scorpion Trail II

28033 150/70R18M/CTL 70V TNextR Tourance Next

39614 150/70R18M/CTL 70V TNxt2R Tourance Next II

42410 150/70ZR18M/CTL 70W TNxt2R Tourance Next

Segons el fabricant, el defecte pot provocar, en determinades condicions, la ruptura de l’armadura, el despreniment parcial de la capa de rodament i/o una pèrdua de pressió que pot suposar un risc de pèrdua de control del vehicle.

Pirelli ha notificat als establiments del Principat l’avís per retirar els models afectats de la venda, classificant el risc com a mitjà. Els compradors dels pneumàtics amb aquest defecte poden dirigir-se als establiments autoritzats per a la substitució dels pneumàtics per altres nous de models no afectats.