El Bisbat i Càritas Andorrana comencen una recaptació pels damnificats de Vàlencia

El copríncep episcopal d’Andorra Joan Enric Vives ha anunciat que el Bisbat d'Urgell ha iniciat una campanya solidària per donar suport als afectats per la DANA (Depressió Aïllada de Nivells Alts) al País Valencià. Vives ha destacat que "s’ha començat una col·lecta extraordinària per mostrar la nostra solidaritat", afegint que "segur que també s’hi afegirà Càritas Andorrana". En aquesta línia, el mossèn Pere Chisvert ha explicat que “Càritas Andorrana ha convocat una reunió per dilluns amb la Càritas diocesana per coordinar la nostra col·laboració tant en recursos materials com econòmics”.

A més, el Copríncep ha transmès el seu condol a les víctimes i ha explicat que dimarts a la nit va contactar amb l'arquebisbe de València per conèixer de primera mà la situació: “Dimarts a la nit em va informar de com estaven les coses, però encara no s’apreciava la magnitud de la tragèdia que es va veure l’endemà”. En aquest sentit, Vives ha enviat “un sentit condol a totes les famílies afectades per aquesta gran tragèdia”. Per la seva part, Chisvert, d’origen valencià, ha compartit la seva preocupació personal, afegint que "per sort, tota la meva família està bé, tot i que el meu cunyat es va quedar atrapat al cotxe a Silla i no va poder tornar a casa fins l’endemà".

Vives i Chisvert també han recordat les riuades del 1982, les quals van causar grans inundacions i greus conseqüències, subratllant que Andorra també coneix el patiment davant desastres d’aquesta mena. Chisvert ha reafirmat que "el poble valencià compta amb tota la nostra solidaritat i amb les nostres oracions per les víctimes i les seves famílies".

Finalment, Vives ha aprofitat per advertir sobre la crisi climàtica, assenyalant que les emissions de CO₂ estan deteriorant el medi ambient i que episodis extrems com els aiguats a València en són una mostra de les seves greus conseqüències.

- pendent d'ampliació -