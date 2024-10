L'Auditori Nacional s'atura un any per renovar al complet els seus equipaments

"Un espai emblemàtic amb gairebé 30 anys d'història requereix una transformació important en algun moment". Són les paraules del director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, assegut aquest migdia al costat de la titular de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, per explicar quina serà la renovació i els treballs que es duran a terme de cara a l'any vinent a l'Auditori Nacional d'Ordino. Un fet que provoca la cancel·lació completa de la temporada 2025 a l'Auditori, ja que les reformesduraran aproximadament un any, iniciant-se el febrer de 2025 per intentar cloure les mateixes al mes de novembre. De manera que afectarà a futures actuacions com el ClassicAnd, però no al concert de Cap d'Any, ha precisat la ministra.

Una renovació que la cartera cultural durà a terme juntament amb un equip escollit d'arquitectes i el ministeri de Territori i Urbanisme per un import de 770.000 euros, sent els primers els encarregats de confeccionar els plànols i els segons el que donaran les directrius i els 'timings' a seguir. Tal com ha indicat Joval, els canvis de l'edifici quedaran englobats en dues fases , les quals estaran repartides en quatre mesos per igual: a la primera, i un cop les empreses licitadores tinguin els permisos, s'instal·larà un sistema de climatització per aerotèrmia per promoure així uns treballs que compleixin amb la sostenibilitat energètica. Els espais del recinte, com els seients, seran més confortables pels espectadors i també més segurs davant possibles incendis, amb diferents canvis en l'enllumenat d'emergència.

D'altra banda, dins de les reformes exteriors, es substituirà el subministrament elèctric per una alimentació trifàsica de 400V (sent l'anterior de 230V), a més de canviar-se el comptador i adequar-se la sala on es troba la transformadora. Pel que fa a aspectes d'enllumenat, la sala principal de l'Auditori rebrà una renovació amb un sistema integral de llums LED i un sistema de control que permetrà ajustar en detall la lluminositat de la sala. A més, es durà a terme un estudi lumínic per garantir un enllumenat adient del Foyer, "el qual agregarà alguns aspectes bàsics per millorar la qualitat de les actuacions", ha fet saber Joval, qui també ha citat que l'enllumenat exterior es renovarà completament i s'adquirirà un projector nou. Val a dir que el trànsit a la zona de l'aparcament de l'edifici quedarà restringit a partir del febrer, "moment en què s'instal·laran dues pilones per tallar part del seu accés".

Respecte a la segona fase de reforma, aquesta retocarà els elements estructurals de l'Auditori, de forma que el ministeri preveu que a la primavera del 2025 estiguin ja licitades les obres i puguin començar a executar-se de cara al mes de juny. L'exterior del recinte viurà una rehabilitació del paviment de la seva entrada i també a la zona del jardí, "ja que la neu a l'hivern queda molt acumulada allà", ha esmentat el responsable del departament de Promoció Cultural. Altrament, la fusta de l'edifici es polirà i hi haurà una substitució íntegra dels materials malmesos, a més d'habilitar-se una nova escala que connectarà el balcó amb la zona verda. Finalment, totes les sortides d'emergència quedaran reparades i també la seva senyalització, mentre que el teló de l'escenari i les cortines de 'desenfumatge' quedaran motoritzades.