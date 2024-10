Concòrdia interpel·la a Govern sobre la preparació davant emergències climàtiques

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat diverses preguntes al Govern per obtenir informació detallada sobre les mesures de prevenció en casos d'emergència extraordinària. La consellera general Maria Àngels Aché ha impulsat aquestes qüestions, arran dels recents danys causats pel temporal DANA a València, per saber si Andorra disposa dels recursos necessaris per afrontar possibles desastres naturals similars.

Aché ha sol·licitat informació sobre els plans d'emergència actuals que el Govern aplica en situacions no ordinàries, com inundacions o terratrèmols, i en quins terminis es preveu desenvolupar nous protocols específics d’actuació. La consellera ha recordat que el canvi climàtic està provocant un augment de fenòmens meteorològics extrems, segons alerta l’Organització Meteorològica Mundial.

A més, la consellera també ha demanat detalls sobre l’estat dels mapes de riscos al país i la tipificació de zones perilloses, així com del Pla Territorial Nacional de Protecció Civil i els plans comunals de cada parròquia. En darrer terme, Aché ha qüestionat si els recursos actuals –tant humans com materials– són suficients per fer front a una emergència d'aquesta magnitud i quins canals de comunicació s'utilitzen per informar la ciutadania en aquests casos.