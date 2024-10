El consum elèctric creix un 3,8% al setembre, però la producció local cau un 12,3%

El consum d'energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes de setembre ha estat de 24.287,6 MWh, i això suposa una variació de l'1,3% respecte al mes de setembre de l'any anterior, on es van registrar 23.976,4 MWh. Segons l'activitat econòmica, els sectors amb dades representatives que presenten les variacions positives més destacables són les estacions d'esquí amb un 77,9% i els usos domèstics amb un 10,3%. D'altra banda, la distribució i les administracions, ambdós amb un 6,1%, són els grups amb dades representatives que mostren una variació interanual negativa més destacada. De gener a setembre d'enguany, hi ha hagut un consum d'energia elèctrica de 265.405,5 MWh, és a dir, un increment de l'1,1% respecte al mateix període de l'any 2023. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum elèctric ha estat de 361.950,6 MWh, el que equival a una pujada de l'1,1% respecte al mateix període anterior.

Per altra banda, el consum d'energia al país, expressat en tones equivalents al petroli (TEP), al setembre ha estat de 13.608,1, la qual cosa representa una variació percentual negativa del 0,7% respecte al mateix mes del 2023. Els grups amb dades representatives que presenten una variació positiva són el fuel domèstic, amb un 19,3%, i l'electricitat amb un 3,8%. D'altra banda, el gasoil locomoció i la gasolina han patit una baixada del 8,9% i 1,2%, respectivament. De gener a setembre del 2024, hi ha hagut un consum d'energia de 141.753,1 TEP, és a dir, una baixada de l'1,2% respecte al mateix període de l'any 2023. Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum d'energia ha estat de 192.582,5 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del 0,1%.

