Doumbouya ja està disponible per entrar a la rotació

El MoraBanc Andorra visitarà diumenge (17.00 hores) un d'aquells pavellons que sempre se li ha fet costa amunt, el Barris Nord de Lleida. Ho farà, però, amb la incorporació d'un dels cridats a ser important aquest curs, Sekou Doumbouya, totalment recuperat. De fet, Natxo Lezkano ha indicat aquest matí en roda de premsa que l'aler pivot ja podia haver jugat el cap de setmana passat en la victòria contra el Covirán Granada, però que va preferir no precipitar-se. Ara, el francès ja està totalment recuperat de l'esquinç de segon grau al lligament lateral intern del genoll de la cama esquerra que es va fer fa un mes, i després d'haver entrenat tota la setmana amb normalitat "no hi haurà problema perquè jugui i entri a rotació", ha asserit el tècnic.

Els de la terra ferma són quarts per la cua a la Lliga Endesa, però arriben en dinàmica positiva després de sumar les seves úniques victòries en les darreres dues jornades. A casa es van desfer del BAXI Manresa per un ajustat 83-81, i el diumenge passat del Río Breogán per un 77-81 al Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. "Estan en aquesta bona dinàmica que els dona una dosi de confiança", ha comentat l'entrenador de Portugalete, afegint que "veient-nos com un rival de la seva lliga i jugant a la seva pista és lògic que pensin en poder guanyar".

Entrant al detall, Lezkano ha apuntat que no es poden confiar pensant que es tracta d'un acabat d'ascendir, i ha destacat diferents aspectes dels homes de Gerard Encuentra com la qualitat i el físic. "Defensen molt fort, corren molt i tenen uns primers segons d'atac que els pares o et passen per sobre", ha dit al respecte, tot completant que els pirenaics s'han de fer forts en el joc de cinc contra cinc dels lleidatans, en el qual són "molt dinàmics".

Referent a allò que el Barris Nord és un desplaçament especial pels andorrans, el basc ha indicat que tradicionalment els ha anat malament jugar-hi, on sempre "hem vist partits intensos i un bon ambient". Tots dos conjunts es van enfrontar en pretemporada aquest curs, duel que va acabar amb triomf tricolor (85-80) per endur-se la VI edició del Trofeu Encamp. El darrer enfrontament es remunta a fa dues temporades, la 2022/23, aquella LEB Or en la qual el MoraBanc va sortir campió només perdent quatre partits, sent el Barris Nord un d'ells (88-80).

En darrer lloc, i preguntat pels afalacs d'alguns entrenadors de la competició envers l'equip i la bona projecció d'aquest, Lezkano s'ha volgut desmarcar i ha recordat que l'objectiu del MoraBanc continua sent el mateix: "A tots ens agrada que ens afalaguin, però hem de ser conscients del que som i tocar de peus a terra". Així mateix, ha celebrat els premis individuals de jugadors com Jerrick Harding o Ben Lammers, tot i que s'ha mostrat content també pels jugadors que fan la feina 'bruta' perquè el conjunt guanyi. "En general estem fent les coses bé i espero continuar per aquest camí", ha finalitzat.