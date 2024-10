Corts troba "insuficients" les justificacions per donar la llibertat condicional al jove del CBD

Aquest dimecres, el Tribunal de Corts ha denegat la sol·licitud de llibertat condicional d’un acusat de tràfic de drogues en grans quantitats, qui afirmava que les flors de CBD intervingudes eren per a ús terapèutic per tractar la seva epilèpsia. La defensa de l’acusat va al·legar que el material confiscat tenia exclusivament finalitats mèdiques, però el Tribunal ha determinat que les circumstàncies del cas i les proves presentades no donen suport a aquesta versió.

Segons consta a l’aute, “la quantitat i la manera com es transportava la substància són incompatibles amb un ús estrictament personal”. Així mateix, el Tribunal afirma que “la defensa no ha aportat cap documentació mèdica ni prescripció facultativa que validi la necessitat d’un tractament amb flors de CBD”, fet que incrementa els dubtes sobre la veracitat de l’argumentació de la defensa.

A més, el Tribunal ha destacat que “les implicacions penals d’aquest cas, donat l’alt volum de droga confiscada, podrien comportar conseqüències greus per a l’acusat, la qual cosa augmenta significativament el risc de fuga”. Aquesta consideració és fonamental per al Tribunal, el qual assenyala que “el perill de fugida es troba justificat no només per la gravetat del delicte, sinó també per l'absència de vincles sòlids amb el país, fet que dificultaria el control de la seva situació processal en cas de llibertat condicional”.

D’altra banda, el Tribunal ha manifestat que les condicions econòmiques de l’acusat podrien facilitar una eventual fugida. En el document judicial s’indica que “el subjecte disposa dels mitjans necessaris per escapar de la jurisdicció nacional”, i que aquesta situació “suposaria una dificultat important per assegurar la seva presència durant tot el procés judicial”.

Finalment, el Tribunal conclou que “per la protecció del bon desenvolupament del procés, així com per evitar qualsevol risc d'obstrucció de la justícia, es considera necessària la mesura de presó provisional”.