Encamp avala els estudis de càrrega tot i les crítiques de l'oposició

Les conclusions sobre els estudis de càrrega d'Encamp han generat una clara divisió d'opinions entre el Comú i l'oposició. Des de la corporació es defensa que hi ha la possibilitat de continuar creixent, mentre que els representants de l'oposició sostenen justament el contrari. La documentació completa va ser facilitada a l'oposició, però les primeres impressions dels dos grups són radicalment oposades, tal com s'ha evidenciat durant la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dijous.

La cònsol major, Laura Mas, ha declarat després de la sessió que els resultats dels estudis han estat "favorables" perquè "no tenim cap coll de botella en cap dels paràmetres que s'han determinat". Mas ha recalcat que, amb aquests resultats, "tenim possibilitats de créixer, no estem limitats", i ha justificat que durant els darrers anys la parròquia no ha experimentat un desenvolupament intens, fet que deixa "marge de creixement" per al futur. A més, la mandatària ha explicat que aquests estudis de càrrega s'han fet "comptant quan hi ha més habitants, turistes i visitants i amb la situació d'aigua més desfavorable possible". "Tot es calcula i surten uns resultats, i els resultats han sortit positius, per tant, no tenim afectacions", ha completat.

Malgrat això, els consellers del grup a l'oposició al Comú mantenen una postura crítica envers els resultats i la metodologia aplicada. La consellera Marta Pujol ha manifestat que, segons les explicacions tècniques a les quals han tingut accés, "el Pas de la Casa ja està bastant al límit en qüestió de subministrament d'aigua potable". En afegit, Pujol ha precisat que a Encamp hi ha un marge de creixement inferior al 17%, fet que consideren insuficient per a un desenvolupament sostenible: "Pensem que els estudis no han d'estressar fins al límit, sinó que ens haurien de permetre créixer i desenvolupar la parròquia d'una manera equilibrada en què puguem viure bé i amb comoditat", ha conclòs.

A la vegada, el conseller José Luís Agudo ha mostrat el seu desacord perquè els estudis no inclouen dades del 2023 i del 2024, període en què s'ha registrat el major "boom" de noves promocions immobiliàries. "Ens fa por que les dades no siguin totalment reals amb la situació actual", ha afirmat, tot criticant la manca d'habitatge a preu assequible i la falta de mesures per promoure’l. "Es fa molta construcció, però no es pensa en habitatge digne", ha remarcat Agudo, afegint que es podria negociar amb les promotores perquè un percentatge es destini a habitatge assequible.

Projecte de remodelació del nucli de les Bons

El Comú ha anunciat durant la sessió que es portarà a terme una remodelació i un embelliment del nucli de les Bons. Els treballs començaran cap a finals de novembre i tindran una allargada d'uns 18 mesos aproximadament. La corporació invertirà més de dos milions d'euros amb l'objectiu millorar aquest conjunt històric de la parròquia, i els treballs consistiran a pavimentar asfaltant amb granit el carrer o es farà una substitució de les xarxes d'aigua de clavegueram i d'aigua potable, ja que daten "dels anys 50", ha declarat Mas. També es farà el soterrament de la xarxa d'enllumenat i telecomunicacions perquè són aeris i alguns pengen de les façanes, i també hi ha la voluntat de col·locar mobiliari adaptat i fer zones enjardinades, així com portar a terme un embelliment de l'entorn del safareig, informa l'ANA.