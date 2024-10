La FAE dona el tret de sortida a la temporada

Avui ha tingut lloc la presentació oficial de la temporada 2024-25 amb tots els equips de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’acte, el qual ha tingut lloc al Prat del Roure, ha comptat amb la presència de tots els esportistes, entrenadors i dirigents, així com dels patrocinadors, col·laboradors i entitats públiques i privades que fan possible el desenvolupament de cada curs esportiu, on els esquiadors i esquiadores andorranes lluiten per assolir els seus objectius.

Pel que fa a la secció de fons, estarà format per Irineu Esteve i Gina del Rio, amb Marc Puigsubirà com a entrenador i Xabier del Val com a director esportiu. Pel que fa a l'objectiu d'Esteve, és estar el més al davant possible al Tour de Ski i als Mundials de Trondheim. "Estaria bé repetir els resultats de Planica de fa dos anys, però penso que hi ha un punt d’ambició perquè la preparació ha anat bé i crec que podem ser ambiciosos i buscar el top15 o top10 si tot surt bé", ha esmentat del Val. Pel que fa a del Rio, la fita és diferent perquè serà el seu primer any com a sènior, per la qual cosa la intenció és que se situï a la categoria i veure el seu nivell, i a partir d'aquí continuar progressant i agafar experiència. Envers les curses, prenen importància el Mundial sub23 a Schilpario i l'Absolut a Trondheim. "Per a ells encararem la preparació física, però intentant ser competitius en la majoria dels caps de setmana que competirem. Parlem de situar-se al top10 en Copa d’Europa i en Copa del Món intentar ser regular al voltant del top30", ha asserit el director esportiu.

En la secció d'esquí alpí el director esportiu serà Roger Vidosa. Dins es troba el Grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U16 i U19, al qual se suma l'Elit masculí de Joan Verdú. "L'objectiu per a nosaltres en aquesta temporada seria una victòria a la Copa del Món i una medalla als Campionats del Món de Saalbach", ha esmentat l'entrenador Juan Lago. D'altra banda, està la secció para alpí, amb Roger Puig, de qui el responsable, Pol Aguilà, ha comentat que la progressió durant la pretemporada va ser molt bona i que les fites són consolidar-se recurrentment en un top5 en disciplines com eslàlom i acabar l'any "dient que hem pogut fer un podi en Copa del Món". D'altra banda, està l'equip nacional masculí, amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Eric Ebri.

Així mateix, es troba l'equip nacional femení de velocitat, amb Cande Moreno i Jordina Caminal i el retorn de 'Xoque' Bellsolà, com a responsable esportiu. "L'important és consolidar el nivell a Copa d'Europa al mes de desembre, i al gener consolidar-ho també en Copa d'Europa per poder preparar bé els Campionats del Món, poder debutar a Copa del Món abans dels Mundials i allà la idea seria poder classificar-les a totes dues", ha indicat Bellsolà. També està el conjunt femení de tècnica, amb Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia. "Evidentment, el nostre objectiu principal continua sent consolidar-se en les posicions davanteres en el circuit Copa d'Europa, però al mateix temps volem créixer i guanyar experiència en el circuit de Copa del Món", ha assenyalat el responsable esportiu Josh Alayrach. En darrer lloc, es troben els grups de seguiment amb Mario da Cruz en boardercross i Lucas Pagès en telemark.