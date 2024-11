'NUA', l'obra feminista que posa el focus en l'agressor

Fins a un 73% de les dones a nivell mundial ha patit algun tipus de violència de gènere, incloent-hi el ciberassetjament, un fenomen cada vegada més greu i generalitzat. La violència digital és un perill que pot afectar qualsevol persona, sense importar-ne l'edat, la raça o el gènere. No obstant això, l'Institut Andorrà de les Dones ha posat de manifest que són les noies qui pateixen aquest tipus de violència de manera desproporcionada, sovint fent-les sentir exposades, vulnerables i nues davant dels assetjadors.

En aquest context, l'obra teatral 'NUA' ofereix una mirada penetrant i sensible sobre la fragilitat de la intimitat en les xarxes socials, especialment per a les dones. Aquesta obra reflecteix com, malgrat el potencial positiu de la Intel·ligència Artificial (IA), aquesta tecnologia pot convertir-se en una eina a favor dels agressors.

Com bé explica la dramaturga Elena Santiago en declaracions el PERIÒDIC, el perill ja no es limita a enregistraments íntims compartits en confiança, sinó que s'ha ampliat amb l'ús de la IA per crear imatges pornogràfiques falses a partir de fotografies reals. "Ara poden agafar la teva imatge i, amb intel·ligència artificial, crear una imatge pornogràfica falsa", comenta Santiago, indignada per la gravetat de la situació.

Les dades són alarmants: el 95% de les víctimes d'aquest tipus de ciberassetjament són dones, moltes d'elles entre els 14 i els 30 anys. Les conseqüències són devastadores en molts casos, fins al punt que algunes persones afectades poden veure el suïcidi com l'única sortida. Una de les grans problemàtiques socials és la tendència a culpabilitzar la víctima, en lloc de centrar-se en l'agressor com a origen del problema: "El problema no és la intel·ligència artificial, sinó l'assetjament i el bullying que acaben trencant l'ànima de la víctima", explica Santiago.

Davant d'aquest panorama, projectes com el de 'NUA' ofereixen una llum d'esperança, amb l'objectiu de sensibilitzar l'agressor i ajudar-lo a prendre consciència de les seves conductes. Aquesta obra també obre un espai segur per a les víctimes, on es posa el focus en els responsables que decideixen interferir en les vides de les seves víctimes. "Jo vaig patir bullying a l'escola i no entenia per què es posava el focus en mi; moltes vegades quedes en xoc", explica Santiago amb certa indignació, fent èmfasi en la necessitat d'un canvi de perspectiva.

El Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha expressat la seva preocupació pel benestar dels joves, ja que les dades mostren que les dones de 16 a 20 anys són especialment vulnerables a aquest tipus de violència. És per això que iniciatives culturals com 'NUA', amb el suport del Ministeri de Cultura, són tan importants, perquè ofereixen una plataforma per educar i sensibilitzar des d'una altra perspectiva. Els espectadors podran reflexionar sobre la fragilitat de la intimitat amb els actors en les representacions previstes per al 16 i 17 de novembre.