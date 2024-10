Els panellets, una tradició dolça i arrelada a les valls d'Andorra

Amb l’arribada de Tots Sants, les fleques d'Andorra s’omplen d’un aroma inconfusible, el dels panellets, una tradició arrelada no només a la societat andorrana, sinó també a la cultura catalana, d’on prové la seva història. Aquests petits dolços, elaborats principalment amb ametlla i sucre, són un símbol de memòria i d'identitat que es manté viu a les nostres llars, de generació en generació.

Els panellets, considerats el dolç tradicional de la festivitat de Tots Sants, tenen les seves arrels en rituals ancestrals que celebraven el pas de les ànimes amb ofrenes simbòliques. Tot i que la seva preparació artesanal i el seu sabor variat han evolucionat al llarg dels anys, l'essència dels panellets es manté: un producte natural, elaborat a mà i amb ingredients senzills, però de qualitat. A Andorra, on moltes famílies segueixen la tradició catalana, la compra i elaboració de panellets és una forma de mantenir viva aquesta connexió cultural que transcendeix generacions i fronteres.

Parlant amb Elena Manteiga, treballadora de la Fleca Font, observem com aquesta tradició continua ben viva i adaptant-se als nous temps. Aquest any, com ens explica, la venda de panellets ha augmentat, especialment dels de pinyons, que segueixen sent els favorits indiscutibles: “S’estan venent molt bé, sobretot els de pinyons. En portem més que l’any passat”. Manteiga comenta com la clientela andorrana tendeix a optar pels gustos més tradicionals, com els panellets de pinyons i ametlla. En canvi, els més petits solen decantar-se per opcions dolces i atractives, com els panellets de maduixa, coco i xocolata: “Els nens són més llaminers,” afirma Manteiga amb un somriure, “llavors tiren cap a aquestes varietats”.

Tot i la força de la tradició, la Fleca Font ha volgut innovar i presentar una nova varietat aquest any: els panellets de rovell d'ou. “Aquest any comptem amb els panellets de rovell d'ou, que no els havíem tingut cap altre any,” explica Manteiga. Aquesta nova proposta és una manera de diferenciar-se i oferir una opció única, tot i que, com comenta, “la gent tira cap a allò tradicional de sempre.” Amb aquesta nova recepta, la fleca busca atreure els clients més curiosos i obrir la porta a noves combinacions dins d'un mercat que, per naturalesa, és força fidel a les opcions de tota la vida.

Els panellets de la Fleca Font es fan seguint una elaboració 100% artesana, tal com subratlla Manteiga. Amb una base de farina d'ametlla i altres ingredients naturals, cada panellet es treballa manualment, mantenint el procés tradicional que caracteritza aquests dolços. El seu futur sembla assegurat, amb una clientela fidel que any rere any torna a les fleques per recuperar aquest sabor únic i arrelat a la tradició. “Les vendes van sortint, tot i que la gent sempre tira cap al tradicional,” conclou Manteiga, subratllant la importància de mantenir viva una tradició que connecta amb el passat, però que es reinventa i adapta subtilment a cada nova generació.

Amb una història que combina cultura, tradició i artesania, els panellets no només són un dolç, sinó un homenatge als nostres avantpassats i una forma de compartir records i valors. Així, cada any, Andorra es vesteix amb el sabor dolç d’aquests petits símbols, unint la seva pròpia identitat amb la cultura compartida de les terres catalanes.