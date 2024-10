Superiors, però per la mínima (1-2)

L'FC Andorra jugarà la ronda següent de la Copa del Rei després de superar el Don Benito en un partit que no s'ha decidit fins al tram final (1-2). Els tricolor han estat netament superiors i s'han avançat ben aviat, però els extremenys han empatat poc després. Finalment, el gol de la victòria l'ha marcat Jesús Clemente a 10 minuts pel final.

Els de Ferran Costa han aconseguit el domini des del xiulet inicial, decantant el joc cap a la porteria de Pablo Rodríguez. I en una de les primeres jugades d'atac, Christos Almpanis i Joel Arumí han combinat per deixar el gol mastegat a Assane Ndiaye, qui no ha perdonat (8'). Els pirenaics havien fet el més difícil i uns minuts després, el grec ha tingut una bona opció d'ampliar la lava, però passat el quart d'hora, a la primera aproximació perillosa, els locals han aprofitat una falta lateral per igualar el marcador a través de Javi Tapia. Després del gol, Álvaro Martín ha topat amb el lateral del pal, però en els últims minuts abans del descans, els extremenys també han gaudit d'un parell d'arribades en ràpides transicions.

A la represa, els del Principat han sortit amb la mateixa actitud i intenció de buscar la porteria rival a través del control de la pilota, però els minuts anaven passant i la diana no arribava. A l'altra porteria, Oier Olazábal era un espectador més, però els tricolor no han trobat el premi fins al minut 78. En una falta lateral, Luismi Redondo ha centrat al primer pal i Clemente, amb una rematada de cap espectacular, ha donat la classificació a l'FC Andorra.