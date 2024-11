Cardelús, lluny dels primers classificats en els primers entrenaments a Sepang

Les primeres sessions d'entrenaments fetes aquesta matinada al circuit de Sepang per Xavi Cardelús no han estat tan profitoses com esperava el pilot a causa de les condicions de la pista i alguns problemes mecànics. Malgrat això, a la part final de la jornada ha arribat una millora destacable.

A la primera de les dues sessions del dia, la qual ha començat amb l'asfalt moll, el pilot s'ha situat a la 27a posició de les 32 que estaven en joc. La seva volta ràpida ha estat de 2'09.411, a tres segons i una dècima del millor registre de l'entrenament aconseguit pel britànic Jake Dixon. A la sessió de la tarda, l'andorrà ha millorat en un segon el seu registre matinal i amb un temps de 2'08.477 s'ha quedat per sota dels tres segons de diferència respecte de la millor volta ràpida i ha ocupat la 28a posició. El millor temps ha arribat a la seva segona sortida a pista després d'una tanda inicial de sis voltes amb problemes a la seva moto, i ha igualat la volta ràpida que va aconseguir a la jornada de dissabte quan va visitar aquest circuit l'any 2019.

"Les dues sessions d'entrenaments han estat millorables, ens han faltat voltes i temps a pista. La millora d'un segon a la tarda i el fet de situar-me a 2,9 de la volta ràpida del dia en un circuit força llarg són fets positius, però no suficients", ha declarat Cardelús.

La sessió classificatòria d'aquest dissabte, la Q1, començarà a les 06.45 hores i la cursa, de 17 voltes, està programada per les 06.15 hores de diumenge.