Moldàvia: el darrer apunt

A mes i escaig de donar el tret de sortida a la fase de grups de l'Eurocopa, la selecció de futbol sala tindrà la setmana vinent el darrer apunt amb dos amistosos contra Moldàvia. Cal recordar que els tricolor jugaran la cita continental al pavelló de Govern, tal com va avançar aquest mitjà, i que la preparació, tal com va informar també el Periòdic, serà amb aquest doble amistós contra els de Vladimir Vusatîi. Doncs, dimarts i dimecres, a les 20.00 hores, el Centre Esportiu dels Serradells acollirà els dos partits.

Moldàvia és ara mateix el combinat número 23 al rànquing europeu, i el seleccionador, Talin Puyalto, reconeix que "per a nosaltres serà un punt de partida per començar a treballar". Per la seva part, Roc Torres, jugador andorrà del CFS Eixample, de la mateixa Tercera Divisió Nacional que l'ENFAF, l'objectiu amb aquests dos duels està clar: "Hem d'intentar vèncer als moldaus, la darrera prova de foc abans de l'Euro, i que ens serveixi per agafar confiança i ritme". El jove de 20 anys ha apuntat, a més, que l'equip està en forma i amb confiança: "Venim de classificar-nos a la fase de grups, i això ja es mostra que estem fent passes endavant". En la mateixa línia, el tècnic ha esmentat que contra un rival d'aquest nivell com és Moldàvia "ja sabem que si no estem a l'altura i per sobre el nostre 100% serà molt difícil".

Puyalto ha apuntat que la selecció es mou entre els 17 i els 18 jugadors, tot destacant, com va avançar també aquest mitjà, la novetat d'Eric Mesquita, qui ha tornat a la convocatòria després de no ser present a la ronda preliminar de l'Eurocopa per lesió. Cal recordar que el jugador del Deporcyl Guardo FS és un dels dos pirenaics que competeixen a categoria més alta, la Segona Divisió B de futbol sala, on comparteix grup 1 amb Adrià Blat, des de l'any passat al CD Albense. "Crec que és un jugador molt important que a poc a poc va recuperant el to i el ritme i que ens pot donar un cop de mà", ha finalitzat l'entrenador.