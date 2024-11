Epic Series presenta l'Andorra Explore

Per ampliar l'oportunitat de viure la duresa i la glòria de les curses d’Epic Series, l'organització ha presentat Explore, una prova que es desenvoluparà conjuntament amb els esdeveniments europeus del 2025: SPAR Swiss Epic, Andorra Epic Pyrenees i 4Islands Epic, per oferir a més ciclistes l’oportunitat d’experimentar els reptes i les celebracions d’Epic Series. En el cas andorrà, la cita tindrà lloc entre el 5 i el 6 de juliol de l'any vinent.

Es tracta d'un format individual de dos dies i limitat a un nombre reduït de participants, el qual col·locarà els ciclistes de muntanya dins de l’escenari de la cursa per submergir-los completament en l’esdeveniment. "Tot i que hi ha menys etapes i, per tant, una carrera menys exigent, els records creats duraran tota la vida i potser inspiraran la participació en un esdeveniment Epic d’Epic Series en el futur", han esmentat en un comunicat. És a dir, Explore servirà com un punt d’entrada per a nous ciclistes que aspiren a competir algun dia en les curses d’Epic Series més llargues i exigents, oferint l’oportunitat de "connectar amb la comunitat, posar a prova els seus límits i començar a escriure les seves pròpies històries dins d’Epic Series".