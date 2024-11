Tret de sortida a la 12a Mostra de Productes Agrícoles i Artesans

La Mostra es podrà visitar a l’Illa Carlemany des d’aquest divendres i romandrà oberta fins al 14 de novembre, amb un horari continuat d’11.00 fins a les 21.00 hores. Els visitants tindran l'oportunitat de descobrir, tastar i adquirir una gran varietat de productes autòctons. Aquesta edició presenta una oferta variada que inclou cerveses artesanes d’Alpha, xocolates de Xocland, cosmètics naturals de Pocions de Lluna Nova, dolços de Pastisseria Estopiñán, licor d’herbes de muntanya de Ratassia de la Carmeta i l’hidromel d’Asgard. A més, un food truck situat a l’entrada del centre comercial, dirigit per Lluís Dejuan, ofereix una selecció de formatges, embotits, mels, confitures, melmelades i cerveses de la regió.

Aquest divendres s'ha celebrat la inauguració de la Mostra amb la presència del director del departament d’Agricultura del Govern, Josep Maria Casals, que ha destacat la importància de l’esdeveniment com a plataforma per a donar suport i impulsar el sector primari. Casals ha subratllat el compromís del Govern per mantenir i promoure el producte autòcton, destacant que la Mostra permet a les petites empreses del país establir un contacte directe amb els visitants, tant turistes com residents, per a consolidar la seva presència al mercat.

L’esdeveniment ha estat organitzat per l'Executiu en col·laboració amb la revista gastronòmica digital Menja’t Andorra. Actualment, la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra agrupa 37 productors locals, que treballen per oferir productes agraris i derivats de l’agricultura amb un procés d’elaboració artesanal i de qualitat.