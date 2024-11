Proposta de trobades entre Andorra la Vella i Madrid per treballar en diplomàcia urbana

En el context del 'I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas', celebrat aquests dies a Madrid, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han proposat establir trobades regulars entre les dues capitals. L'objectiu és enfortir la cooperació en temes d’interès comú i en l’àmbit de la diplomàcia urbana, així com abordar problemes que afecten ambdues ciutats.

En la reunió, González i Martínez-Almeida van explorar vies per crear sinergies entre Andorra la Vella i Madrid, amb un enfocament especial en la possibilitat de col·laboracions contínues que permetin compartir coneixements i iniciatives. Aquesta proposta inclou, a més, la intenció de sumar Lisboa en una aliança que uneixi les tres capitals de la península Ibèrica. Aquesta col·laboració tripartida facilitaria l’intercanvi d’experiències i la creació de projectes conjunts per abordar problemàtiques comunes, així com per impulsar la cooperació en àmbits estratègics.

Durant la trobada, Martínez-Almeida va destacar el programa "Reviu" d’Andorra la Vella, que pretén posar en circulació pisos desocupats en el mercat de lloguer, una iniciativa similar a la que Madrid ha posat en marxa amb èxit. L'alcalde de Madrid va felicitar la corporació andorrana per aquesta proposta, veient-la com una via de col·laboració que podria inspirar projectes similars a les dues ciutats.