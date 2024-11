Joan-Enric Vives reitera el seu suport als damnificats per la DANA a València

El copríncep episcopal i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, ha fet una crida a la solidaritat amb els afectats per la DANA que ha colpejat greument el País Valencià, causant més de 150 morts i afectant centenars de famílies. Durant la missa d'aquest divendres 1 de novembre, Dia de Tots Sants, a Sant Julià de Lòria, Vives ha reiterat el seu suport i condol per a les víctimes, fent esment de l’inici d'una col·lecta solidària impulsada pel Bisbat d’Urgell i Càritas Andorrana. “S’ha començat una col·lecta extraordinària per mostrar la nostra solidaritat”, ha dit, afegint que “tothom qui vulgui pot aportar-hi”.

L'arquebisbe ha expressat la seva profunda preocupació per la situació a València, on les pluges torrencials han causat danys devastadors en infraestructures i han afectat les comunitats locals. “Estem tots vivint aquesta tragèdia en una comunió gran amb la comunitat valenciana que ha sofert aquests danys tan grans que ens esborronen”, ha manifestat Vives. També ha afegit que el Bisbat i Càritas ofereixen “el nostre suport, solidaritat amb els mitjans que podrem”, deixant entreveure la possibilitat que altres entitats i institucions, com l'Executiu, s'hi uneixin: “Estic segur que el nostre Govern també ofereix el seu suport, les seves ajudes, com fan a vegades els bombers i tants altres, a la mesura que ens ho demanin”.

En la seva homilia, Vives ha fet una especial menció a Tots Sants, un dia dedicat a la celebració de la vida dels difunts. Ha subratllat que aquest dia representa l’alegria de recordar aquells que “han fet la travessia i han arribat a port”, referint-se als sants i a totes les persones de bona voluntat. “Són totes les persones bones que hem conegut, sovint de les nostres pròpies famílies... Tenim gent que n’estem molt convençuts, segurs, que Déu no els pot abandonar de cap manera sinó que els té amb ell”, ha afirmat, compartint el seu sentiment amb la comunitat present.

Enviament d'aigua potable

D'altra banda, un camió carregat amb 33 palets d'aigua potable s'enviarà al País Valencià per ajudar la població afectada per les greus inundacions provocades per la DANA recent. Aquest enviament s'ha organitzat per fer front a la manca d’aigua potable a les zones amb subministrament interromput.

Els productes han estat aportats per diversos grups empresarials del Principat, amb el suport logístic de TraldisPorta per assegurar l’arribada de l’aigua a les àrees afectades.