El copríncep episcopal celebra l'inici de les obres del nou centre de salut mental a La Seu d'Urgell

L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha manifestat la seva satisfacció per l'inici de les obres del nou centre de salut mental a La Seu d'Urgell, que es construirà a l'interior de l’edifici històric del Seminari Diocesà. Les obres començaran dilluns amb la fase d’enderroc de l'ala interior de l’edifici, mantenint-ne l’estructura externa per respectar el valor arquitectònic del seminari. “Per a mi és moltíssima alegria”, ha declarat Vives, expressant el seu desig que el projecte hagués pogut començar abans, tot i les dificultats administratives que han causat alguns retards.

El projecte ha estat llargament esperat i és fruit de la col·laboració entre diferents administracions, una aliança que Vives ha destacat com essencial per a la seva realització. "Aquest és un centre de salut mental que veiem tots que és molt necessari al Pirineu", ha afirmat, posant de relleu la importància de tenir un espai especialitzat en la proximitat, no només per a La Seu d'Urgell, sinó per a Andorra, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars i la Vall d’Aran.

Actualment, les famílies que necessiten atenció especialitzada en salut mental sovint han de traslladar-se a Barcelona o Lleida, un repte afegit que afecta tant els pacients com els seus éssers estimats. Vives ha destacat que el nou centre oferirà un servei essencial, no només per als ingressos de casos greus, sinó també com a centre de dia, cosa que permetrà que les persones puguin tenir atenció durant unes hores al dia i retornar a casa, alleugerint així la càrrega per a les famílies. “Les famílies es veuran molt alleujades, perquè la persona hi podrà anar, tenir unes hores d’activitat i podrà fer camí, esperem que sí”, ha conclòs l’arquebisbe.