Encamp celebra la festivitat repartint 550 quilos de castanyes entre els veïns

El comú d’Encamp ha repartit un total de 550 quilos de castanyes durant aquest dijous a la castanyada popular que ha tingut lloc a la plaça de Sant Miquel a Encamp i simultàniament a la plaça de l’Església al Pas de la Casa.

Els veïns s’han aplegat a les dues places, al voltant de les fogueres, preparades per l’ocasió, i que des de primera hora de la tarda han estat enceses per anar coent les castanyes que s’han repartit gratuïtament a tothom. La castanyada és una festa popular amb una llarga tradició a Encamp que any rere any continua aplegant una bona colla de persones per celebrar-la conjuntament.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït a tothom que ha col·laborat i als tècnics comunals perquè "es continuïn mantenint vives aquestes tradicions com la celebració popular de castanyada, que cada any reuneix als veïns i veïnes per celebrar aquesta trobada de germanor en plena tardor".

Castanyada a Ordino, malgrat la pluja

L'anual castanyada d'Ordino ha venut unes 250 paperines de castanyes en la vespra de Halloween. Persones de totes les edats s'han aplegat a la Plaça Major, un any més, per poder gaudir d'una tarda de disfresses, música i festa, tot i la pluja que ha anat caient de forma intermitent. Desenes de persones han pogut tastar algunes castanyes dels 70 quilos totals que s'han cuit amb el foc de la llenya a la mateixa plaça, així com han ballat al so del grup de versions Duo Làser.