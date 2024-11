Objectiu: impulsar una Llei LGTBI integral al Principat

L’Associació Diversand intensifica els seus esforços per crear una llei LGTBI integral al Principat, amb l’objectiu de protegir els drets de les persones del col·lectiu LGTBI sota un paraigües legislatiu que abasti el discurs d'odi, la discriminació i la inclusió social. Aquesta iniciativa respon a la necessitat d’una estructura legal completa que no només protegeixi els drets del col·lectiu, sinó que també ofereixi informació a la ciutadania i als membres de la comunitat. La proposta planteja abordar temes com el delicte d’odi, la igualtat de gènere i l’educació inclusiva per garantir una societat més justa i segura per a tothom.

Aquest impuls per una llei integral està alineat amb les conclusions del recent informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI), que va alertar sobre les insuficiències de la lluita contra el racisme i la discriminació a Andorra. L’informe destaca especialment la necessitat de millorar la protecció davant el discurs d’odi i la manca de legislació específica per abordar-lo de manera efectiva. Tot i que les recomanacions de l'informe ECRI no fan referència explícita a Diversand, l’associació considera que el diagnòstic de l’ECRI confirma la necessitat d’actuar. La vicepresidenta de Diversand, Isabella Vargas, remarca que "a Andorra no hi ha legislació sobre discurs d'odi", assenyalant que alguns articles d’opinió amb contingut trànsfob han aparegut en diversos mitjans "sense cap filtre".

Vargas explica que l'informe ECRI destaca que la legislació contra el discurs d'odi no està plenament consolidada a Europa, però que "cal prendre mesures quan el discurs és homòfob, racista o discriminatori”. No obstant això, l’ECRI també apunta a una manca de mesures específiques en igualtat de gènere i en qüestions que afecten especialment el col·lectiu LGTBI. Segons Vargas, “tenim una llei d’igualtat que cobreix alguns drets bàsics, però no hi ha cap marc jurídic que defensi les persones LGTBI de manera específica contra el discurs d'odi”.

Sis socis nous a la Fira d'Associacions

Durant la recent Fira d’Associacions d’Andorra la Vella, Diversand va poder interactuar amb la comunitat i donar resposta a les inquietuds del col·lectiu LGTBI i de persones interessades en col·laborar. Vargas destaca que “hem pogut estar en contacte amb persones del col·lectiu, i això és clau per una associació sense seu física”. A més, l’associació ha sumat sis nous socis durant el cap de setmana, un avanç que Vargas valora molt positivament, ja que permet mantenir el creixement constant de l’organització.

La fira també va servir per posar en relleu algunes de les principals preocupacions del col·lectiu, com el procés de tractament d’hormonació per la CASS i la necessitat de socialització dins la comunitat. “La socialització és una part important que afecta l’individu”, afirma Vargas. Tot i que algunes persones que van mostrar suport no s'han unit formalment com a membres, Diversand va rebre un gran nombre de simpatitzants, fet que reforça l’objectiu de continuar treballant amb el Govern per impulsar aquesta llei integral.

Amb aquesta proposta de llei LGTBI integral, Diversand pretén anar més enllà de les accions puntuals i crear una legislació global que abordi de manera estructural els problemes de discriminació i discurs d’odi. “Si anem una a una, aquest serà un procés molt lent”, explica Vargas, assenyalant que la llei permetria accelerar el camí cap a una societat més inclusiva i justa.