Cardelús es classifica 26è a Malàisia

Xavi Cardelús s’ha classificat 26è a la jornada dels entrenaments que han decidit les posicions de la graella de sortida a la cursa que es disputarà demà (06.15 hores) del Gran Premi de Malàisia. El pas endavant respecte als resultats d’ahir ha estat molt important, però encara podia haver estat millor si no s’hagués produït un malentès amb els neumàtics al box de l’equip de l'andorrà.

A la primera sortida a pista, la volta ràpida del pilot ja ha estat molt bona perquè ha marcat un registre de 2’06.755, el qual suposava millorar els seus temps d’ahir en més d’un segon i mig i situar-se a només un segon i mig de la 'pole' que ha acabat aconseguint Jorge Navarro. El millor registre ha arribat a la segona volta cronometrada amb el neumàtic encara en condicions òptimes. Un gir després, però, ha entrat a boxes per mirar de canviar neumàtics i tornar a sortir amb goma nova per continuar millorant, però un problema de comunicació ha provocat que els neumàtics no estiguessin a punt i ha hagut de tornar a pista amb les gomes gastades. Malgrat aquesta circumstància, el balanç del seu rendiment aquest dissabte "és clarament positiu", han indicat des de l'equip.

"Estic molt content del resultat perquè al classificatori he baixat més d’un segon i mig respecte ahir amb facilitat i m’he situat també a 1,5 del millor temps. Això és molt positiu i cal valorar-ho en la seva justa mida", ha esmentat Cardelús, afegint que l'errada al box estat un problema de comunicació i estratègia que no hauria de passar, tot i que "són coses que poden succeir i no queda més remei que assumir-les perquè ens poden passar a tots".