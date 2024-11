Retencions de trànsit continues a la frontera del Riu Runer

El servei de mobilitat ha informat, a través de la xarxa social X [abans Twitter], retencions de trànsit i congestió intermitent a l'entrada d'Andorra per la frontera amb Espanya, especialment a la carretera N-145.

Tanmateix, durant el dia d'ahir, festivitat de Tots Sants, també es van registrar llargues cues per accedir al Principat, situació que es manté avui amb un trànsit dens en aquest punt.

Pel que fa a la circulació en la xarxa viària del Principat també s'han pogut observar diferents afectacions com ha estat el cas de la CG-2 a l'entrada de Canillo en sentit sud, s'han comptabilitzat retencions de més de dos quilòmetres. Actualment, les retencions se centren en la frontera del riu Runer, on hi ha cues de fins a 2 quilòmetres abans d'arribar a la farga de moles.