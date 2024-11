Arribada massiva de més de 1.600 temporers abans del previst

L’arribada de treballadors temporers al país ha superat els 1.600, una xifra que inicialment no s’esperava assolir fins a la segona setmana de novembre, segons ha confirmat el president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce. Ponce ha afirmat que, per aquestes dates, es preveia que la xifra de temporers seria d'uns 1.500, sobretot tenint en compte que encara no s’ha obert el termini per fer les sol·licituds de residència i treball. Davant d’aquest increment, Ponce ha expressat que esperen que "aquests terminis es puguin començar a formalitzar en els pròxims dies".

Pel que fa als treballadors que ja han arribat al Principat, l’associació ha destacat que la gran majoria dels que tenen contracte laboral també han resolt la qüestió de l’habitatge. Així, "la majoria disposa d’un lloc on residir durant tota la temporada", tot i que entre un 10% i un 20% només compten amb un allotjament provisional.

Per contra, la situació és més complicada per als treballadors que han arribat sense una oferta laboral, ja que es preveu que més d’un 80% d'ells no disposin d’una residència fixa. En aquests casos, Ponce ha assenyalat que "es tracta d’una situació més delicada, ja que són les persones que més preocupen i que podrien trobar-se amb més dificultats". Segons l’entitat, el període més "crític" serà del 15 de novembre al 15 de desembre, quan s’espera haver de realitzar més assistències per resoldre les situacions més complexes. Ponce ha volgut remarcar que, dins d’aquest grup, també hi ha temporers provinents d’altres països de Sud-amèrica.

Ponce ha destacat, a més, que malgrat aquestes dificultats, "les empreses han decidit mantenir una informació constant sobre les vacants laborals, una mesura crucial per a qualsevol immigrant". Aquesta informació, segons Ponce, és molt valuosa per als treballadors temporals, ja que els permet fer-se una idea clara de la seva situació.