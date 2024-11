Un home de 39 anys va ser detingut la nit de dijous per agredir la seva parella, segons ha informat la policia a aquest mitjà de comunicació. Durant l’arrest, els agents també li van trobar una petita quantitat de cocaïna. Segons el cos de seguretat, els fets van tenir lloc la nit de dijous.

Per El Periòdic

