Solidaritat andorrana davant la tragèdia provocada per la DANA al País Valencià

La recent tragèdia al País Valencià a causa de la DANA (depressió aïllada a nivells alts) ha generat una gran onada de solidaritat des d'Andorra. Després de conèixer la situació a través de diversos mitjans, nombroses empreses i entitats andorranes han activat iniciatives per oferir suport al país veí, afectat per aquest fenomen natural.

Una de les primeres mobilitzacions va ser la de Càritas Andorrana, que va posar en marxa una campanya solidària per enviar recursos materials i econòmics a les zones afectades. Pepe Chisvert, representant de l’organització, va explicar la iniciativa davant de la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria el passat dijous.

D'altra banda, els supermercats E.Leclerc també han sumat esforços a aquesta onada de solidaritat, recollint productes infantils, aliments no peribles, aliments per a animals, productes d’higiene i medicaments. Segons el comunicat de l’empresa, l’enviament de l’ajuda es farà efectiu el 5 de novembre.

A més, l’hotel Starc s’unirà a aquesta causa solidària com a punt de recollida de roba els dies 4 i 5 de novembre, en horari de 10.00 a 21.00 hores. La iniciativa ha estat impulsada per la creadora de contingut Gemma Gallardo i la revista TWB Andorra. Segons el perfil d’Instagram de la revista, els productes més necessaris són roba, calçat, mantes, llençols, mascaretes i medicaments. A més, Gallardo està difonent imatges de com es troba la ciutat i explicant quina és la situació que hi ha a les zones més afectades.

Finalment, ahir es va anunciar que el Grup Pyrénées, Family Cash i el grup empresarial Cierco han col·laborat per enviar un carregament de 33 palets d’aigua i llet al País Valencià.