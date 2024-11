Un ENFAF amb nervis no pot contra el Sant Joan Despí (2-3)

Dos equips amb els mateixos punts (9) i amb només una derrota en les quatre primeres jornades, i contra el mateix equip, el Salou. El d'aquesta tarda ha estat un duel d'iguals que s'ha acabat enduent el Sant Joan Despí per un resultat de 2-3, provocant la segona derrota consecutiva de l'ENFAF Construccions Modernes després de caure la setmana passada al Pavelló Municipal de Salou.

Des del xiulet inicial s'ha deixat clar que el matx seria intens, i molt. La més destacada dels primers minuts ha estat una acció dels visitants que Brayan Pinto ha salvat sota pals, mostrant un domini total dels d'Axel Tubau amb pilota i pressió alta. Amb aquesta premissa, la primera que han tingut els tricolor ha estat amb Jose Segura (15') com a protagonista, no arribant a una passada lateral d'Oriol Rodríguez al segon pal. Ni un minut ha hagut de passar perquè Christian Regalo tingués la segona, amb un remat des de la frontal que ha sortit fregant la creueta.

A partir de llavors, els de Jorge Dias s'han entonat una mica més i les accions més clares en els minuts posteriors han estat per a ells, amb tres arribades – Rodríguez, Regalo i Xavi Ibáñez – que, en un u contra u, el porter rival, Albert Navarra, ha refusat a la perfecció. A 40 metres d'aquestes accions, 'Xavito' Pla també ha hagut de ser providencial a la seva porteria aturant un parell de tirs de Marc Puig i Martí Fabrés per mantenir la igualtat al marcador amb la qual se n'anirien als vestidors. Abans, Segura ha pogut signar el primer amb un xut directe al travesser després d'una bona jugada per l'esquerra entre Rodríguez i Guillem Castro.

A la represa, 'Xavito' ha tornat a ser providencial parant miraculosament una pilota sobre la línia de gol. Els andorrans han començat els segons 20 minuts desendollats per anar a poc a poc retrobant-se, per tornar a acabar perduts i veure's superats en el joc. Els nervis estaven podent amb els locals, i amb aquests, les imprecisions. El porter andorrà ha estat el protagonista dels seus, posant-se la capa d'heroi davant la superioritat dels barcelonins i mantenint l'empat a zero.

Els gols s'han fet esperar, i no ha estat fins a vuit minuts pel final que Ignasi Rosique ha obert la llauna recollint l'esfèric a camp propi, sortint al contraatac i quedant-se sol a porteria rival. Els instants següents han estat amb l'ENFAF perdonant l'empat, i no ha estat fins a quatre minuts per acabar el duel que Dias ha decidit jugar amb porter jugador, i en la primera acció, ha arribat la diana de Regalo. Amb la igualada al lluminós, i a dos minuts per la botzina, 'Xavito' ha provocat un penal, que també ha suposat la cinquena falta dels seus, i que Hamza Bendaoud ha transformat. Tornant a les imprecisions, Omar Ávila ha fet una falta perquè Rosique, des dels 10 metres, fes l'1-3. Els pirenaics han repetit joc de cinc, i a 11 segons pel final Castro ha col·locat el definitiu 2-3.