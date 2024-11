Prop de 200 persones assisteixen a l'inici del 22è Festival de Titelles d'Andorra

Aquest dissabte, Encamp ha donat el tret de sortida al 22è Festival de Titelles d’Andorra amb una Sala de Festes del Complex gairebé plena. L'edició d'enguany, titulada "Ànima," ha començat amb gran èxit, atraient prop de 200 espectadors que han gaudit de l'obra teatral Dracula: Lucy's Dream.

Aquesta producció, dirigida per l'actriu i titellaire noruega Yngvild Aspeli, ofereix una perspectiva nova sobre el mític personatge de Dràcula. Pensat per a un públic major de 14 anys, l’espectacle explora l’experiència de Lucy, que lluita contra una força interna encarnada per Dràcula, el qual simbolitza la dominació, la dependència i l’addicció a una força destructiva. La peça es presenta com una metàfora de la lluita pel control, sigui imposat o desitjat, seductor i enganyós al mateix temps.

Els assistents han viscut un viatge íntim i psíquic dins l’univers fantasmagòric que Lucy ha construït per si mateixa, un món en què s’hi ha endinsat però contra el qual també combat. L'obra representa una nova mirada sobre aquest clàssic de la literatura, explorant una dimensió inèdita d’un mite universalment conegut.

Després d'aquesta primera funció, el festival continuarà al llarg del mes de novembre amb sis espectacles més. El següent serà El conillet que volia pa de pessic, de la companyia Cacauet Teatre, una obra de titelles pensada per a sessions escolars que es representarà a les 11 del matí del pròxim 6 de novembre.