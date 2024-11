E proposa la ruta Andorra-Màlaga des de l'aeroport Andorra-la Seu

Després de l’inici de les rutes amb Madrid i Palma, el debat sobre el futur de l’aeroport Andorra - la Seu i les destinacions més atractives s’ha intensificat. Ara una de les possibles rutes que s'està estudiant per l'aeroport és Andorra - Màlaga, una opció considerada interessant pel director comercial d’Air Nostrum, Juan Corral. Tot i això, l'aerolinia ha apuntat que l'objectiu principal és consolidar les rutes que ja hi ha establertes amb altres ciutats d'Espanya. No obstant això, Corral ha advertit, segons informa l'ANA, que “aquesta ruta implicaria actualment un alt consum de combustible, i, sumat a la limitació de passatgers per restriccions de pes a l’enlairament, faria incrementar el preu dels bitllets”.

Tot i aquests desafiaments, es destaca que la prevista instal·lació de serveis de carburant per part d’Aeroports de Catalunya a l’aeroport de la Seu millorarà el radi operatiu dels vols. D'aquesta manera s'obrirà la porta per analitzar rutes més llunyanes si es pot fer provisió de combustible a la Seu d'Urgell. La companyia afegeix Corral, “continua monitorant la demanda per identificar noves oportunitats de rutes”.

A més, Corral ressalta la singularitat operativa de l’aeroport de la Seu, remarcant que, si bé alguns aeroports tenen limitacions similars, “no hi ha cap aeroport exactament igual que Andorra - la Seu”. Posa com a exemples l’aeroport de Sant Sebastià, on Air Nostrum va operar durant molts anys, i el de Melilla, que “té particularitats operatives importants”. Corral afirma que Air Nostrum té una àmplia experiència en aeroports amb aquestes característiques, afirmant que “som la companyia amb més experiència en aquest tipus d’instal·lacions, on operem rutes regulars en solitari, com a Badajoz, La Rioja, Melilla o Lleó”.

D'altra banda, el director ha expressat la satisfacció per l'evolució de l'aeroport que, després de molts anys sense complir amb els requisits operatius, ara és operatiu gràcies als esforços conjunts de la Generalitat, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la Direcció General d’Aviació Civil i el Govern d’Andorra.