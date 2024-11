Detingut un home en donar positiu a la prova d'alcoholemia

D'altra banda, segons ha explicat el cos de bombers es van haver de traslladar fins a la localització de l'accident per netejar les taques d'oli que havien quedat a la calçada a causa de l'accident del vehicle.

Un conductor ha estat detingut aquesta matinada després de donar positiu en alcoholèmia a l'avinguda del Fener a Escaldes-Engordany. Segons fonts policials, van rebre l'avís al voltant de les 5.30 hores, moment en el qual es van traslladar fins al lloc dels fets i van controlar al conductor, després que aquest topés amb alguns elements del carrer. La informació oficial indica que el conductor passarà entre aquesta tarda o demà per disposició judicial.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació