Més de quatre quilomètriques per sortir del Principat en l'últim dia del pont de Tots Sants

Amb motiu del pont de Tots Sants, el servei de mobilitat ha estimat l’entrada d’aproximadament 43.500 vehicles. D’aquests, s’espera que més de 23.500 entrin per la frontera hispanoandorrana i més de 19.000 per la frontera amb França.

La frontera entre Andorra i Espanya està experimentant retencions quilomètriques en sentit sud, afectant la circulació de vehicles. Les cues han començat al voltant de les 11.00 hores, i ja superen els quatre quilòmetres, arribant des d'aproximadament el Comú de Sant Julià de Lòria fins a la Farga de Moles. La carretera CG-1, que forma part de la xarxa viària, també està patint densitat de trànsit en diversos punts d’Andorra la Vella, com l’avinguda Salou i l’avinguda Tarragona.

Per El Periòdic

